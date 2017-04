Reaberto o acesso à Avenida Tiradentes, no sentido centro/bairro

A Prefeitura Municipal liberou nessa segunda-feira (10/04), o acesso à Avenida Tiradentes, no sentido centro/bairro, aos veículos que transitam pela Rua João Peixoto. O trecho estava interditado desde o dia 20 de janeiro do corrente ano, data em que foram retirados os semáforos instalados nos entroncamentos da ruas João Peixoto com Samuel Santos e da Praça Manoel Bonito com a Avenida Tiradentes.





No local do acesso, na Praça Manoel Bonito, foi construída uma passarela elevada para o trânsito de pedestres e todo o entorno recebeu sinalização aérea e estratigráfica.





Com a medida, o trânsito na região central da cidade ficou facilitado e com maior fluidez, avaliaram condutores de veículos que passavam hoje pela imediações.



Foto: Portal de Araguari