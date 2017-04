Maior competição escolar do país tem início na próxima semana em Minas Gerais

- O maior evento esportivo-educacional brasileiro começa na próxima segunda-feira (1/5), quando alunos-atletas de 12 a 17 anos vão iniciar a disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Ao todo, são esperados 35 mil estudantes de 2 mil escolas na competição que classifica os campeões para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e para as Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais que contam com a participação de representantes de todo o Brasil.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) são uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretarias de Estado de Esportes (Seesp) e Educação (SEE) e conta com três etapas. A primeira delas, a microrregional, será realizada em 49 cidades do estado, de 1º de maio a 18 de junho