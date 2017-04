IPTU em Araguari poderá ser pago em até oito vezes; parcela única vence dia 15/05

Contribuintes que desejarem adiantar o processo de pagamento já podem acessar os boletos via site da prefeitura













A secretaria municipal de Fazenda informou nessa terça-feira (18), que os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) relativos ao exercício financeiro de 2017 começarão a ser entregues aos contribuintes a partir desta segunda quinzena de abril, pelos Correios.





De acordo com a informação, os contribuintes terão até o dia 15 de maio de 2017 para efetuar o pagamento em cota única. Ainda, segundo a prefeitura, a outra forma de quitação é o parcelamento em até oito meses. Para parcelar, o valor do imposto deverá ser superior a R$ 50,00.





A nota lembra ainda que para os contribuintes que desejarem adiantar o processo antes de receber os carnês nos domicílios, a secretaria disponibilizou no site da prefeitura uma forma simples para emitir os boletos a partir dessa segunda-feira, dia 17. Para a impressão do documento, o contribuinte deve acessar o site no endereço www.araguari.mg.gov.br e clicar no ícone do Portal do Cidadão.



Fonte da notícia: Ascom/Prefeitura de Araguari

Foto: Divulgação