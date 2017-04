Inocêncio Nóbrega: Entre Badaró e Eduardo Guimarães

"A história de intolerância para com a liberdade de imprensa, repete-se, seguidas vezes, não só sob regimes de exceção mas, também, nos períodos de convivência democrática."





Inocêncio Nóbrega

Jornalista

inocnf@gmail.com

Por causa do seu comportamento inquietante o jovem médico, Líbero Badaró, é impelido pelos seus pais largar a vila de Laigueglia, limítrofe com Gênova, preferindo o Brasil. Deixam Itália, ao tempo impregnado de ideias liberais. Em S. Paulo, de 1826, fixam residência, cidade, como restante do país, carregada de divergências e discussões políticas. Aliás, um ambiente rapidamente assimilado pelo novel imigrante, que a ele se integra.





D. Pedro desperdiça carinhosas manifestações do povo brasileiro, assim caindo, vertiginosamente, sua popularidade. Imerso a duas facções ideológicas, a nacional e a portuguesa, opta por esta, numa visível guinada ao absolutismo. Dispara contra a Câmara dos Deputados, Magistratura e Povo. Porém, o monarca dispunha de suficientes meios de revidar impiedosos ataques da imprensa. A dissolução da Constituinte de 1823 foi o estopim. “O Observador Constitucional”, voz altiva dos brasileiros, não se cansava de fazer denúncias de descaminhos do Império, pagando por esse posicionamento, com a morte, seu proprietário e editor, Líbero Badaró.















A história de intolerância para com a liberdade de imprensa, repete-se, seguidas vezes, não só sob regimes de exceção mas, também, nos períodos de convivência democrática. Fernando Jorge, no seu livro “Cale a boca, jornalista!”, traz uma série dessas situações. Quero destacar uma delas, o processo movido pela ditadura, contra o jorn. Claudio Campos, do “Hora do Povo”, por haver divulgado listão de conhecidos figurões da política, de autoridades, generais e do mundo empresarial do Brasil, cerca de 150 nomes, solidários depositantes em contas suíças, algo em torno de CR$ 700 bilhões, em moeda de 1980. Acusados de idêntica infração, segundo a LSN (Lei de Segurança Nacional), jornalistas dos diários “Gazeta do Vale”, de Itajaí, e “Afinal”, Florianópolis, por republicar a notícia, onde trazia, na condição de figurante, Jorge Bornhausen, governador de Santa Catarina, na época.





O espírito de intolerância e revanchismo, apesar dessas lições, pouco mudou. Mês passado o conhecido editor do “Blog de Cidadania”, Eduardo Guimarães, foi retirado, coercitivamente, de seu apartamento, na capital paulista, pela Polícia Federal, a qual justificou a ação como em cumprimento a mandato de busca e apreensão, determinado pelo juiz Sérgio Moro. Insensatas medidas da Lava Jato mereceram ferrenhas críticas do blogueiro, vítima, como foram e são muitos combatentes do bom jornalismo. Procedimentos judiciosos que desoneram a democracia e corroem direitos do cidadão. Remontam do Primeiro Reinado, sem legitimidade do povo, nos fazendo relembrar momentos vividos pelo mártir Badaró.