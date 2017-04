Governo municipal e Associação Comercial de Araguari renovam parceria

Empresários e diretores da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Araguari, estiveram nesta terça-feira (18) em audiência com o prefeito Marcos Coelho. O encontro serviu para a apresentação de projetos da atual gestão da entidade, bem como para seus diretores se colocarem à disposição para trabalharem conjuntamente com o governo municipal.















Carlos Antônio Vieira, presidente da entidade que congrega empresários do comércio, indústria, serviços e agronegócios, relatou que a ACIA quer colaborar com o mandato de Marcos Coelho, como também renovar a boa relação da entidade com o Poder Público Municipal. "Temos com a Prefeitura, e queremos manter, uma boa parceria, para que possamos conjuntamente trabalhar em prol do empresariado araguarino", afirmou o presidente, que participou do encontro acompanhado do vice-presidente Leonardo Daher de Melo e dos diretores Flávio Rosa Alves, de Marketing e Integração; Manuel Nasciutti, de Desenvolvimento da Indústria; e Wesley Sidney dos Santos, de Administração e Patrimônio.





Carlos Vieira disponibilizou também as instalações da ACIA para o que a Prefeitura possa utilizar quando necessitar do espaço, além de solicitar apoio do prefeito Marcos Coelho para a efetivação,nas instalações da entidade, da Sala do Empreendedor, projeto do Sebrae Nacional com várias parcerias, que tem o objetivo de oferecer diversos serviços para os empresários do município.





“Acreditamos que a Sala do Empreendedor é um projeto que poderá contribuir e beneficiar os empresários de Araguari, principalmente pelo êxito que temos conhecimento em todas as cidades onde funciona. A Sala atende empresas de pequeno, médio e maior porte com a agilidade que o empresário necessita e almeja”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Júberson dos Santos Melo.





O prefeito Marcos Coelho disse que a ACIA poderá contar com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Trabalho e Ação Social. “Estamos solidários nesse projeto, que deverá contar com a participação do Secretário Júberson dos Santos Melo, da Secretaria de Desenvolvimento, e da Secretária Eunice Mendes, da Secretaria de Trabalho e Ação Social, pois a Sala do Empreendedor visa demonstrar a valorização que esse governo dá para o desenvolvimento das empresas de Araguari”, finalizou Marcos Coelho.



Fonte da notícia: Ascom/Prefeitura de Araguari

Foto: Ascom/Prefeitura de Araguari